62-річна Мадонна зробила перше татуювання: фото

Знаменита американська співачка Мадонна у кінці 2020 року зважилася на експеримент. Зірка зробила перше у житті тату. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото.

Так, Мадонна вирішила присвятити перше татуювання дітям. Вона вивела на зап'ясті акуратний напис LRDMSE – абревіатури з перших букв імен Лурдес, Рокко, Девід, Мерсі, Стелла і Естер. Процес створення тату співачка показала на фото.

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Варто відзначити, що майстра зірка вибрала такого, який спеціалізується саме на тонких написах.

"Зробила тату вперше в житті", – прокоментувала серію знімків артистка.

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