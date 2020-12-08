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62-річна Мадонна зробила перше татуювання: фото

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Мадонна - фото 1
Мадонна / instagram

Знаменита американська співачка Мадонна у кінці 2020 року зважилася на експеримент. Зірка зробила перше у житті тату. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото.

Так, Мадонна вирішила присвятити перше татуювання дітям. Вона вивела на зап'ясті акуратний напис LRDMSE – абревіатури з перших букв імен Лурдес, Рокко, Девід, Мерсі, Стелла і Естер. Процес створення тату співачка показала на фото.

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Варто відзначити, що майстра зірка вибрала такого, який спеціалізується саме на тонких написах.

"Зробила тату вперше в житті", – прокоментувала серію знімків артистка.

62-річна Мадонна зробила перше татуювання: фото - фото 438318

62-річна Мадонна зробила перше татуювання: фото - фото 438314

62-річна Мадонна зробила перше татуювання: фото - фото 438315

62-річна Мадонна зробила перше татуювання: фото - фото 438316

62-річна Мадонна зробила перше татуювання: фото - фото 438317

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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