Креатив по-українськи: творчість пропонують зробити національною ідеєю

Рекламна компанія створила петицію, яка заохочує визнати креативність національною ідеєю та впровадити стратегію підтримки творчих професій. Дізнайтеся, про що йде мова у петиції.

ВРК (Всеукраїнська рекламна коаліція) пропонує підписати петицію на сайті Президента України й підтримати їхню ідею зробити креативність українською національною ідеєю. Вони зауважують, що дуже стрімко в Україні розвиваються творчі професії, тому саме креативному класу потрібна підтримка від держави.

І ще: Рейтинг найкращих міст Європи для бюджетного туриста: Київ – перший

ВРК вказують на доречність визнання креативної економіки, адже в Україні простежуються позитивні тенденції у сфері творчих індустрій та інновацій.

"Ми віримо, що креативність може стати національною ідеєю кожного українця. В Україні на державному рівні має сформуватися не просто творчий клас, але й креативні економіка, промисловість, соціальний устрій. Україна має стати середовищем з рівними сприятливими умовами для створення і реалізації нових ідей. Творча спільнота повинна стати двигуном, який просуватиме цю національну креативну платформу серед широкої аудиторії", – зазначено у петиції.

Петиція

До теми: З'явився рейтинг найкомфортніших міст світу