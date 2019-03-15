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Креатив по-українськи: творчість пропонують зробити національною ідеєю

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Петиція про креативність

Рекламна компанія створила петицію, яка заохочує визнати креативність національною ідеєю та впровадити стратегію підтримки творчих професій. Дізнайтеся, про що йде мова у петиції.

ВРК (Всеукраїнська рекламна коаліція) пропонує підписати петицію на сайті Президента України й підтримати їхню ідею зробити креативність українською національною ідеєю. Вони зауважують, що дуже стрімко в Україні розвиваються творчі професії, тому саме креативному класу потрібна підтримка від держави.

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ВРК вказують на доречність визнання креативної економіки, адже в Україні простежуються позитивні тенденції у сфері творчих індустрій та інновацій.

"Ми віримо, що креативність може стати національною ідеєю кожного українця. В Україні на державному рівні має сформуватися не просто творчий клас, але й креативні економіка, промисловість, соціальний устрій. Україна має стати середовищем з рівними сприятливими умовами для створення і реалізації нових ідей. Творча спільнота повинна стати двигуном, який просуватиме цю національну креативну платформу серед широкої аудиторії", – зазначено у петиції.

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Петиція

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Джерело: happy monday
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