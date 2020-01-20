Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом: Україна уже не перша

Британська консалтингова фірма BDRC Continental і провайдер Cable.co.uk провели дослідження, аби визначити, де найдешевший у світі стаціонарний інтернет, а де за нього потрібно буде викласти шалену суму. Спойлер: Україна уже не перша!

BDRC Continental і Cable.co.uk регулярно проводять дослідження світового телеком-ринку, складаючи рейтинги країн за швидкістю та вартості інтернету, як стаціонарного, так і мобільного. Новий рейтинг охоплює 206 країн. Автори дослідження проаналізували понад 3000 тарифних планів, а самі дані для дослідження збиралися у період з 28 листопада 2019 по 8 січня 2020 року.

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Отже, Україна втратила звання країни з найдешевшим стаціонарним інтернетом. За рік стаціонарний інтернет в нашій державі подорожчав на $ 1,64 – до $ 6,64 (близько 160 грн за поточним курсом) на місяць. У рейтингу дешевизни інтернету за версією джерела Україна тепер друга.

Україна стала другою у рейтингу

На перше місце з сьомого піднялася Сирія, де плата за інтернет в середньому становить $ 6,60 на місяць. Тобто, розрив мінімальний. На третьому місці розташувалася Росія ($ 7,35 на місяць), на четвертому – Румунія ($ 8,15 на місяць), а замикає п'ятірку країн-лідерів з найдешевшим інтернетом Білорусь ($ 9,87 на місяць).

Перша п'ятірка країн з найдорожчим стаціонарним інтернетом виглядає так:

Еритрея – $ 2666 на місяць;

Ємен – $ 2466 на місяць;

Мавританія – $ 694 на місяць;

Бурунді – $ 284 на місяць;

Екваторіальна Гвінея – $ 259 на місяць.

На окрему увагу заслуговує графік з порівнянням середніх швидкостей стаціонарного інтернету серед першої п'ятірки країн з найдешевшим інтернетом і найдорожчим (нижче).

Як бачимо, інтернет в Україні помітно швидший, ніж у тій же Сирії, але повільніший у порівнянні з іншими країнами з топ-5. Але тут можна згадати недавнє дослідження Ookla, яке вказує на те, що у вересні 2019 року середня швидкість завантаження виросла на 10,4% і досягла найвищого значення – 49,99 Мбіт/с.

Автори дослідження відзначають, що в той час як глобальні швидкості широкосмугового доступу у період між 2018 і 2019 роками збільшилися у середньому на 20,65%, середня плата за пакет послуг з кінця 2018 року до початку 2020 року подешевшав майже на одну п'яту (19,975%). Тобто, інтернет став швидшим і дешевшим.

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