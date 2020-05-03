Країна Лавкрафта: трейлер крутого серіалу від творця Пастки

У мережі з'явився трейлер до серіалу Країна Лавкрафта (Lovecraft Country) за однойменною книжкою Метта Раффа. Над новинкою попрацювали Джей Джей Абрамс та Джордан Піл, тож вона справді варта уваги. Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Телеканал HBO потішив фанатів трилерів промо до серіалу Країна Лавкрафта (Lovecraft Country), який базується на романі Метта Раффа. А от продюсерські крісла зайняли Джей Джей Абрас (Зоряний шлях, Загублені, Місія Нездійсненна 3), а також Джордан Піл (Пастка, Ми). Прем'єра серіалу запланована вже на серпень.

І ще: Нові серіали травня 2020: що варто переглянути цього місяця

Сюжет розгортається у 1950-х роках навколо 22-річного ветерана корейської війни Аттікуса Фрімана. Батько головного героя зник, тож хлопець разом з дядьком Джорджем та подругою Летицією вирішує знайти його. Для цього йому доводиться проїхати частину Америки, де йому будуть не раді не лише расисти, а й справжні монстри, які нагадують романи Говарда Лавкрафта.

У головних ролях: Майкл Кеннет Вільямс, Джерні Смоллетт, Джонатан Майорс, Онжаню Елліс та інші.

Країна Лавкрафта, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ