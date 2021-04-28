Красуня-воїн Сейлор Мун повертається: тизер і дата виходу фільму

У мережі з'явився спеціальний трейлер до продовження історії Сейлор Мун від Netflix, який вже зовсім скоро зможуть оцінити шанувальники і манги, і серіалу.

Стрімінговий сервіс Netflix вирішив відхопити і собі армію шанувальників аніме, тож продовжує тішити інформацією про нові релізи. Цього разу платформа презентувала спеціальний трейлер продовження пригод Сейлор Мун. Дата виходу фільму під назвою "Красуня-воїн Сейлор Мун: Вічність" запланована вже з 3 червня.

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Відзначимо, що в Японії могли оцінити стрічку ще у січні, однак лише зараз проєкт отримав дубляж. Також варто додати, що фільм продовжить історію трьох сезонів серіалу. А події розгорнуться у Токіо в квітні, коли цвіте сакура і всі мешканці відзначаються повне сонячне затемнення. Саме у цей час до міста потрапляє таємнича команда людей, яка називає себе "Цирком Мертвого місяця". Негідники хочуть розсіяти нічні жахіття у реальному світі та захопити людей.

Красуня-воїн Сейлор Мун: вічність: дивитись трейлер фільму онлайн:

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