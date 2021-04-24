Кисень: вийшов перший трейлер науково-фантастичної драми від Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер науково-фантастичного фільму Oxygen / Кисень, дія якого розгортається в кріогенній камері. Дивимося разом!

Головна героїня фільму Ліз прокидається в закритій капсулі зі штучним інтелектом, який відмовляється випускати пацієнтку назовні, повідомляють на сайті netflix.

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Героїня має згадати, як її звуть, чим вона займається і навіщо занурилася в тривалий сон, щоб вибратися з пастки. При цьому часу на пошуки відповідей залишається дуже мало, бо у ролі таймеру відліку там – запас кисню, який стрімко закінчується.

Головну роль у фільмі Кисень зіграла французька актриса Мелані Лоран, відома за картинами Примарна шістка, Ілюзія обману, Безславні виродки. Також у фільмі знялися Матьє Амальрік і Малік Зіді, сценарій написала Крісті Леблан, а режисером виступив Олександр Ажа.

Прем'єра фільму відбудеться 12 травня 2021 року.

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