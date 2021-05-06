Надто спекотно: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)

Найкрасивіші дівчатка з різних країн продовжують захоплювати шанувальників своїми привабливими фото. Зібрали найгарячіші кадри, якими красуні інтригували фанатів в Instagram цього весняного тижня.

Популярні моделі та красуні з усього світу активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram і насолоджуються нарешті теплою та сонячною весною, передає Радіо Maximum. Тому можна офіційно заявити, що сезон пікантних фото у відвертих образах та у купальниках стартував! Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.

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Традиційно, розпочинає добірку "британська Кім Кардашян" Демі Роуз. Ця модель без надмірних зусиль робить фото, від яких неможливо відвести погляд. А все через ангельське обличчя та апетитні форми.

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

Тренерка Ана Чері також не відстає від Демі з фото в купальнику. Якщо ви ще досі вагались, чи варто піти у спортзал, то просто зацініть струнку фігуру фітоняшки.

instagram.com/anacheri

instagram.com/anacheri

instagram.com/anacheri

Тим часом одна із найпопулярніших бікіні-моделей Кендіс Свейнпол не просто публікує сонячні кадри з побережжя, а й показала відео з рекламою власного бренду купальників, яке одразу переносить у літо:

Підтримала колегу і модель Victoria's Secret Лаїс Рібейро, яка теж знялась у гарячому промо:

А от модель Алексіс Рен лише мріє стати ангелом VS, але вже має армію прихильників у вигляді 14 мільйонів підписників в Інстаграмі. До того ж, фотосесії цієї красуні змушують затамувати подих:

instagram.com/alexisren

instagram.com/alexisren

Колишня зірка фільмів для дорослих Лана Роудс тепер повністю перебралась в Інстаграм, де регулярно інтригує кадрами зі своїх буднів. Хто сказав, що ще рано відпочивати топлес?

instagram.com/lanarhoades

Американська модель Вайолет Саммерс не соромиться демонструвати свою фігуру ніколи, навіть за кермом авто. А ми нагадуємо, що дуже важливо пристібатись ремнем безпеки.

instagram.com/violets.tv

instagram.com/violets.tv

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