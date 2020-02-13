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Красуня Дарина Білодід влаштувала яскраву фотосесію у Парижі

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Білодід - фото 1
Білодід / instagram

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід стала чемпіонкою турніру Grand Slam у Парижі. А після виснажливих змагань красуня влаштувала фотосесію на фоні Ейфелевої вежі.

19-річна українська дзюдоїстка, дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід відпочиває в Парижі після змагань, де 8 лютого виграла золоту медаль на турнірі Grand Slam.

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На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фотографіями біля Ейфелевої вежі. Гортайте галерею:

Раніше Білодід розповіла про свої перші кроки в спорті. За словами Дарини, спорт цікава і приголомшлива частина її життя, а дзюдо вона полюбила з першого тренування. "Вдячна долі, що звела мене з цим прекрасним видом спорту дзюдо, але це і не дивно, бо я виросла в родині дзюдоїстів і у свої ранні роки вже чула про кімоно, тренування та змагання. Полюбила я його з дитинства і з першого тренування загорілася бажанням тренуватися".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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