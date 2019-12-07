Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу

В Україні запустили яскравий флешмоб "Зроби фото з хусткою", присвячений Всесвітньому Дню української хустки, який відзначаємо сьогодні, 7 грудня.

Тисячі українок уже фотографуються в хустках і долучаються до акції в мережі, публікуючи красиві фотографії з хештегом #УкраїнськаХустка. Ми зібрали для вас чудові фото!

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На думку вінницьких активістів, які і стали ініціаторами свята, День української хустки сприятиме збереженню і відродженню українських традицій. Нагадаємо, що фінал флешмобу "Зроби фото з хусткою" відбудеться сьогодні, 7 грудня у Вінниці в Молодіжному центрі "Квадрат".

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