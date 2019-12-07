Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу

  • 140
Красуня у хустці - фото 1
Красуня у хустці / instagram

В Україні запустили яскравий флешмоб "Зроби фото з хусткою", присвячений Всесвітньому Дню української хустки, який відзначаємо сьогодні, 7 грудня.

Тисячі українок уже фотографуються в хустках і долучаються до акції в мережі, публікуючи красиві фотографії з хештегом #УкраїнськаХустка. Ми зібрали для вас чудові фото!

І ще: 7 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372641

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372642

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372643

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372644

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372645

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372646

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372647

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372648

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372649

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372650

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372651

Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу - фото 372652

На думку вінницьких активістів, які і стали ініціаторами свята, День української хустки сприятиме збереженню і відродженню українських традицій. Нагадаємо, що фінал флешмобу "Зроби фото з хусткою" відбудеться сьогодні, 7 грудня у Вінниці в Молодіжному центрі "Квадрат".

Читайте також: Від туманів до снігу: якою буде погода в Україні до кінця тижня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2097
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1036
ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
  • 04 грудня, 19:00
  • 510
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне