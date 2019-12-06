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7 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 7 грудня, віряни вшановують День пам'яті святої великомучениці Катерини та День місцевого самоврядування в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять День пам'яті святої великомучениці Катерини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 7 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Соломія, Марк, Семен, Катерина, Меркурія, Олександр, Григорій, Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день цивільної авіації.
    День місцевого самоврядування в Україні.
    1732 — у Лондоні відкрився театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери.
    1940 — Аккерманська область перейменована в Ізмаїльську, обласний центр перенесено з Білгорода-Дністровського в Ізмаїл.
    ​1941 — Японська авіація знищила американську морську базу Перл-Гарбор.
    1972 — Вирушила 11-та та остання у програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць.
    1982 — У Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосована страта смертельною ін'єкцією.
    2009 — В США вийшла The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS
    ​2017 — Курс Bitcoin досяг свого історичного максимуму в 17,7 тис. дол.
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ХТО НАРОДИВСЯ 7 ГРУДНЯ

  • 1888 — Левко (Лев) Лепкий, український письменник, видавець, редактор, композитор, художник.
  • 1892 — Олена Степанів, український історик, географ, громадська діячка, перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу офіцером, хорунжий УСС, чотар УГА, мати історика Ярослава Дашкевича.
  • 1905 — Джерард Петер Койпер, нідерландський і американський астроном.
  • 1950 — Віталій Михайлович Садовський, український художник і іконописець.
  • 1976 — Жорж Ларак, канадський хокеїст.
  • 1977 — Домінік Говард, барабанщик легендарного гурту Muse.
  • 1979 — Дженніфер Карпентер, американська акторка.
  • 1984 — Кубіца Роберт, польський автогонщик, перший польський пілот "Формули-1".
7 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 372530

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Ясна погода на Катерину – буде морозна зима.
  • Тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня).
  • Відлига і туман 7 грудня віщують морози через 10 днів.
  • Кола навколо місяця віщують мороз.
  • Сонячні промені пучками спрямовуються догори – скоро почнеться завірюха.
  • Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад.
7 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371484

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто підписувати договори та укладати угоди.
  • Не можна зловживати міцними алкогольними напоями.
  • Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
  • Заборонено конфліктувати або ж розривати стосунки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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