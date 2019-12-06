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7 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 грудня, віряни вшановують День пам'яті святої великомучениці Катерини та День місцевого самоврядування в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять День пам'яті святої великомучениці Катерини.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 7 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Соломія, Марк, Семен, Катерина, Меркурія, Олександр, Григорій, Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день цивільної авіації.
День місцевого самоврядування в Україні.
1732 — у Лондоні відкрився театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери.
1940 — Аккерманська область перейменована в Ізмаїльську, обласний центр перенесено з Білгорода-Дністровського в Ізмаїл.
1941 — Японська авіація знищила американську морську базу Перл-Гарбор.
1972 — Вирушила 11-та та остання у програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць.
1982 — У Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосована страта смертельною ін'єкцією.
2009 — В США вийшла The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS
2017 — Курс Bitcoin досяг свого історичного максимуму в 17,7 тис. дол.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ГРУДНЯ
- 1888 — Левко (Лев) Лепкий, український письменник, видавець, редактор, композитор, художник.
- 1892 — Олена Степанів, український історик, географ, громадська діячка, перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу офіцером, хорунжий УСС, чотар УГА, мати історика Ярослава Дашкевича.
- 1905 — Джерард Петер Койпер, нідерландський і американський астроном.
- 1950 — Віталій Михайлович Садовський, український художник і іконописець.
- 1976 — Жорж Ларак, канадський хокеїст.
- 1977 — Домінік Говард, барабанщик легендарного гурту Muse.
- 1979 — Дженніфер Карпентер, американська акторка.
- 1984 — Кубіца Роберт, польський автогонщик, перший польський пілот "Формули-1".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ясна погода на Катерину – буде морозна зима.
- Тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня).
- Відлига і туман 7 грудня віщують морози через 10 днів.
- Кола навколо місяця віщують мороз.
- Сонячні промені пучками спрямовуються догори – скоро почнеться завірюха.
- Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто підписувати договори та укладати угоди.
- Не можна зловживати міцними алкогольними напоями.
- Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
- Заборонено конфліктувати або ж розривати стосунки.
Читайте також: Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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