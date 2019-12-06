7 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 грудня, віряни вшановують День пам'яті святої великомучениці Катерини та День місцевого самоврядування в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять День пам'яті святої великомучениці Катерини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 7 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Соломія, Марк, Семен, Катерина, Меркурія, Олександр, Григорій, Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день цивільної авіації.

День місцевого самоврядування в Україні.

1732 — у Лондоні відкрився театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери.

1940 — Аккерманська область перейменована в Ізмаїльську, обласний центр перенесено з Білгорода-Дністровського в Ізмаїл.

​1941 — Японська авіація знищила американську морську базу Перл-Гарбор.

1972 — Вирушила 11-та та остання у програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць.

1982 — У Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосована страта смертельною ін'єкцією.

2009 — В США вийшла The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS

​2017 — Курс Bitcoin досяг свого історичного максимуму в 17,7 тис. дол.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ГРУДНЯ

1888 — Левко (Лев) Лепкий, український письменник, видавець, редактор, композитор, художник.

1892 — Олена Степанів, український історик, географ, громадська діячка, перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу офіцером, хорунжий УСС, чотар УГА, мати історика Ярослава Дашкевича.

1905 — Джерард Петер Койпер, нідерландський і американський астроном.

1950 — Віталій Михайлович Садовський, український художник і іконописець.

1976 — Жорж Ларак, канадський хокеїст.

1977 — Домінік Говард, барабанщик легендарного гурту Muse.

1979 — Дженніфер Карпентер, американська акторка.

1984 — Кубіца Роберт, польський автогонщик, перший польський пілот "Формули-1".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ясна погода на Катерину – буде морозна зима.

Тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня).

Відлига і туман 7 грудня віщують морози через 10 днів.

Кола навколо місяця віщують мороз.

Сонячні промені пучками спрямовуються догори – скоро почнеться завірюха.

Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто підписувати договори та укладати угоди.

Не можна зловживати міцними алкогольними напоями.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Заборонено конфліктувати або ж розривати стосунки.

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