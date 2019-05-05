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Гра престолів День матері

32 мільйони лайків: син Роналду підірвав мережу своїм ударом у ворота

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Кріштіану Роналду з Джорджиною Родрігес та сином - фото 1
Кріштіану Роналду з Джорджиною Родрігес та сином / instagram

Синочок відомого португальського футболіста Кріштіану Роналду Матео, якому немає і двох років, підірвав інтернет своїм гольовим пострілом у ворота. Зворушливе відео, яке було опубліковане форвардом "Ювентуса", зібрало вже понад 32 мільйони лайків.

Зірковий португалець виклав у мережу ролик, на якому показаний момент, коли забиває гол його молодший син Матео. Хлопчику влітку виповниться тільки два роки. На галявині біля будинку малюк відомого футболіста розбігається зі страшною силою і цілеспрямованим ударом правою ногою направляє м'яч прямісінько у сітку воріт. Роналду-старший не стримує емоцій – він кричить "Гол!" і в захваті падає на спину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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