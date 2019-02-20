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Син екс-глави Volkswagen покаже електрокар з ідеологією Porsche 911
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Компанія Piëch Automotive AG, засновником якої є син Фердинанда П'єха Антон, представить на автосалоні в Женеві електричний спорткар Mark Zero. Творці дводверки вважають, що таким має бути автомобіль для пуристів в епоху глобальної електрифікації.
Електрокар Piëch Mark Zero розроблений у співпраці з командою промислового дизайнера Реа Старка Раджіча.
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Розроблена ним гнучка платформа дозволяє використовувати будь-які силові установки – від ДВЗ до водневих. На моторшоу дебютує автомобіль з електричною силовою установкою, тягові батареї якої встановлені в центральному тунелі і над задньою віссю.
Інженери Piëch використовували новий тип акумуляторних осередків, які виділяють менше тепла і не вимагають громіздкої рідинної системи охолодження. Це дозволило утримати масу Mark Zero у межах 1800 кілограмів. Пробіг електрокара на одному заряді по циклу WLTP становить 500 кілометрів. Для фінансування розробок Антон Піх використовує власні кошти, а сама компанія ніяк не пов'язана з Volkswagen Group.
Інформація про "спадкоємця Porsche 911" з пропорціями класичного спорткара з'явилася ще восени 2017 року. На сайті компанії говорилося, що пізніше в лінійці увійдуть гранд-турер, чотиримісний спорткар, задньомоторного купе і гіперкар. Зараз мова йде про кросовер і седан преміум-класу.
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