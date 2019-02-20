Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Син екс-глави Volkswagen покаже електрокар з ідеологією Porsche 911

  • 26
Електрокар покажуть на женевському автошоу - фото 1
Електрокар покажуть на женевському автошоу

Компанія Piëch Automotive AG, засновником якої є син Фердинанда П'єха Антон, представить на автосалоні в Женеві електричний спорткар Mark Zero. Творці дводверки вважають, що таким має бути автомобіль для пуристів в епоху глобальної електрифікації.

Електрокар Piëch Mark Zero розроблений у співпраці з командою промислового дизайнера Реа Старка Раджіча.

І ще: Aston Martin поділився новим зображенням "практичного" гіперкара

Розроблена ним гнучка платформа дозволяє використовувати будь-які силові установки – від ДВЗ до водневих. На моторшоу дебютує автомобіль з електричною силовою установкою, тягові батареї якої встановлені в центральному тунелі і над задньою віссю.

Син екс-глави Volkswagen покаже електрокар з ідеологією Porsche 911 - фото 308944

Інженери Piëch використовували новий тип акумуляторних осередків, які виділяють менше тепла і не вимагають громіздкої рідинної системи охолодження. Це дозволило утримати масу Mark Zero у межах 1800 кілограмів. Пробіг електрокара на одному заряді по циклу WLTP становить 500 кілометрів. Для фінансування розробок Антон Піх використовує власні кошти, а сама компанія ніяк не пов'язана з Volkswagen Group.

Син екс-глави Volkswagen покаже електрокар з ідеологією Porsche 911 - фото 308942

Інформація про "спадкоємця Porsche 911" з пропорціями класичного спорткара з'явилася ще восени 2017 року. На сайті компанії говорилося, що пізніше в лінійці увійдуть гранд-турер, чотиримісний спорткар, задньомоторного купе і гіперкар. Зараз мова йде про кросовер і седан преміум-класу.

Син екс-глави Volkswagen покаже електрокар з ідеологією Porsche 911 - фото 308943

Читайте також: Citroen показав найменший електричний кросовер

Джерело: motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 826
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1397
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1228217
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології