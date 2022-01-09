Красиво чи страшно: незвичайний басейн здивував мережу:

Басейни є одним з улюблених місць відпочинку у спекотний сезон та не тільки, але далеко не у всіх вони можуть викликати позитивні емоції. Особливо, коли над дизайном попрацювали справді креативні люди.

На платформі Reddit користувач з ніком Desperate_Squirrel20 поділився фото з дуже незвичайним басейном. Якщо у 2021 році в соцмережах часто ділились кадрами з "червоними" басейнами, то цей перейшов на новий рівень, адже викладений чорною плиткою, передає Радіо MAXIMUM.

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Через це виникає ілюзія, що у воді ховається щось невідоме чи навіть небезпечне. Саме такі думки виникли у коментаторів, які оцінили допис у понад 10 тисяч балів та залишили понад 200 думок з цього приводу. Хай там як, але слабкодухим цей басейн точно не сподобався б.

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