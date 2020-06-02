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Дівчина показала свого коня, який змінює колір у різні пори року (фото)

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Кінь-хамелеон - фото 1
Кінь-хамелеон

Не лише хамелеони здатні змінювати свій колір, а й коні. Саме таке відкриття зробила для мережі американка, яка займається розведенням цих тварин. Зацініть!

Користувачка Reddit з Нью-Джерсі під ніком PaperPonies займається родинною справою – розведенням конів. Одним із її улюбленців є 5-річний кінь Аксіл. І це не дивно, адже він справді є особливою твариною, яка здатна змінювати своє забарвлення влітку та восени.

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Саме це і показала дівчина в мережі, шокувавши людей. Вона опублікувала колаж з Аксілом в різні пора роки, на яких він стає з чорного коричневим.

І поки навіть фанати кінного спорту намагались розгадати таємницю коня-хамелеона, то знайшлись і ті, хто вирішив пояснити. "Якщо вас цікавить генетика кольору, то технічно цей кінь срібно-чорний. Таких, зазвичай, приймають за коричневих", – зазначив користувач Disneyhorse.

The color change between my horse's summer and winter coat is neat. from r/mildlyinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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