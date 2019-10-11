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Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів

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Мальовничі кадри - фото 1
Мальовничі кадри / taringa

Що буде, якщо в одному знімку змішати красиву дівчину, шикарне плаття, запаморочливий краєвид і трохи магії фотошопу?

От і відповідь: вийде справжня казка від фотографа Христини Макєєвої.

І ще: На межі реальності: фото, які змусять затримати погляд

За словами Христини, творити в фотошопі вона почала в 14 років, і відтоді бажання додавати світу яскравих фарб нікуди не ділося. Зараз дівчина перетворює звичайну реальність на воістину магічну, і її роботи виглядають як справжні листівки: такі ж казкові і ну дуже красиві!

Христина Макєєва не простий фотограф, вона справжня художниця. Дівчина за допомогою камери малює казкові картини: створюється враження, що дивишся на шедеври імпресіоністів. Настійно рекомендуємо зануритися в романтику робіт цього фотографа:

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Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360964

Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360965

Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360966

Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360967

Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360968

Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360969

Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360970

Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360971

Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360972

Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360973

Красиві дівчата на тлі казкових краєвидів - фото 360974

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Джерело: taringa
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