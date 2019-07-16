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Краще за котиків: спляча качка підкорила мережу

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Качка розвеселила мережу - фото 1
Качка розвеселила мережу

У соцмережах важко змагатись за милістю з котами, однак ця перната крихітка вирішила випередити пухнастиків за кількістю переглядів. Ви коли-небудь бачили качку, яка дрімає?

На платформі Reddit користувач з ніком dobbyisafreepup поділився кумедним фото з каченям, яке за короткий час опинилось у топах мережі. Всього за 5 годин допис побачили більш як 27 тисяч осіб, а ще понад 300 залишили коментарі.

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А все тому, що на ролику можна побачити дуже втомлену качку, яка засинає прямісінько на очах, а тоді раптово прокидається. Такий стан виявився знайомим багатьом користувачам, особливо вранці перед роботою. До того ж, пернатий улюбленець вибився у тренди, залишивши позаду милі відео з котиками.

Sleepy duck from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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