Краще за секс: у мережі розповіли, що приносить задоволення на рівні з оргазмом

Люди активно діляться речами, які можна вважати кращими за секс. І ви здивуєтесь, як багато відповідей дуже схожі між собою.

На платформі Reddit один з користувачів вирішив поцікавитись в інших, що ж може бути кращим за оргазм, і виявилось, що існує чимало прекрасних речей, які приносять не менше задоволення, передає Радіо MAXIMUM.

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Допис став доволі вірусним і зібрав понад 11 тисяч коментарів, з яких вдалось відокремити найпопулярніші варіанти. Від одужання і до прослуховування ідеальних пісень – це далеко не всі речі, які можуть зрівнятись з інтимом.

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ТОП 7 речей, які краще за оргазм:

Коли ви чуєте, що про вас говорять щось хороше;

Коли люди цінують вашу працю;

Коли одужали від важкої хвороби;

Коли слухаєш неймовірну пісню до мурах по шкірі;

Коли ти так сильно смієшся, що аж болить обличчя, бо це оргазм для серця та душі;

Коли мігрень нарешті зникає;

Коли закохуєшся.

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