Краще за еротику: ТОП-10 чуттєвих фільмів та серіалів

Ці фільми та серіали дадуть фору будь-якому кіно для дорослих. Сценами сексу нікого не здивуєш, а от хімія, бажання та іскра між двома здатна збудити. Ось десять найкрасивіших фільмів для вас – приємного та пристрасного перегляду!

І твою маму теж

Оригінальна назва: Y Tu Mamá También

Жанр: дорожній, драма

Країна: 2001

Рік: Мексика

Тривалість: 105 хв

Режисер: Альфонсо Куарон

Акторський склад: Марібель Верду, Гаель Гарсія Берналь, Дієго Луна

Сюжет. Це дорожня історія про двох хлопців-підлітків. Хуліо і Тінох – двоє друзів, які вирішують відправитися в холостяцьку подорож Мексикою, поки їх подружки поїхали на літо. До них приєднується Луїза. А далі буде багато сексу, зокрема, пристрасне тріо.

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Восьме чуття

Оригінальна назва: Sense8

Жанр: наукова фантастика, драма

Країна: США

Рік: 2015

Тривалість: 2 сезони, 24 серії

Режисер: Лана та Ліллі Вачовскі, Том Тиквер, Джеймс Мактіг, Ден Гласс

Акторський склад: Браян Джей Сміт, Таппенс Мідлтон, Емел Амін, Пе Ду На, Джеймі Клейтон, Макс Рімельт, Мігель Анхель Сільвестре, Тіна Десае

Сюжет. Цей гімн свободи, любові та чуттєвості. Одна зі сцен – груповий секс між людьми, які знаходяться за тисячу кілометрів один від одного. А від останньої сцени мурашки біжать абсолютно у всіх без винятку, тому що там не тільки секс, але ще й особливий саундтрек.

Назви мене своїм ім'ям

Оригінальна назва: Call Me by Your Name

Жанр: Романтична драма

Країна: Італія, Франція, США, Бразилія

Рік: 2017

Тривалість: 130 хв

Режисер: Лука Гуаданьїно

Акторський склад: Тімоті Шалеме, Майкл Сталберг, Армі Гаммер

Сюжет. Еліо та Олівер провели разом чарівне італійське літо. Це млосний ніжний фільм про першу закоханість, про дивовижний світ двох молодих людей, які не стали чинити опір пристрасті. Це ніжне кіно про любов до сонця, моря і персиків.

365 днів

Оригінальна назва: 365 Dni

Жанр: еротична романтична драма

Країна: Польща

Рік: 2020

Тривалість: 114 хв

Режисер: Мацей Кавульський, Ева Левандовська, Томаш Мандес

Акторський склад: Анна-Марія Секлучка, Мішель Моррон, Броніслав Вроцлавський, Отар Саралідзе, Магдалена Лампарська, Наташа Урбанська

Сюжет. У кадрі красиві жінки та чоловіки. Брутальний мафіозі закохується у дівчину, яку випадково побачив. Потім викрадає її та намагається змусити її полюбити себе. Дівчина закохується. До слова, сексуальна сцена в човні триває понад п'ять хвилин.

Любов

Оригінальна назва: Love

Жанр: еротика, драма

Країна: Франція, Бельгія

Рік: 2015

Тривалість: 135 хв

Режисер: Гаспар Ное

Акторський склад: Карл Ґлусман, Аомі Муйок, Клара Крістін

Сюжет. У центрі історії – троє: хлопець і дві дівчини та все, що з цим пов'язано. Є романтика, але сексу набагато більше, а ще багато оголеного тіла. У режисерській версії можна побачити, як збуджується чоловічий прутень.

Статеве виховання

Оригінальна назва: Sex Education

Жанр: драма, комедія

Країна: США, Великобританія

Рік: 2019

Тривалість: 2 сезони, 16 серій по 46-52 хв

Режисер: Кейт Геррон, Бен Тейлор

Акторський склад: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон, Джеймс Пюрфой, Коннор Свінделлс

Сюжет. Головні герої знайомляться зі своєю сексуальністю: тут є персонажі різних сексуальних орієнтацій, різних гендерів, і всі вони зрештою знайдуть своє щастя. Але мало що може зрівнятися з хімією, яка відбувається між Еріком і Адамом: летять іскри – ненависть, пристрасть! Гарячих сцен буде вдосталь.

Відьмак

Оригінальна назва: The Witcher trailer

Жанр: фентезі, пригоди

Країна: США, Польща

Рік: 2019

Тривалість: 1 сезон, 8 серій по 61 хв

Режисер: Томаш Багінський, Алік Сахаров

Акторський склад: Генрі Кавілл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан

Сюжет. Геральт випромінює секс, навіть коли просто стоїть в кадрі. До слова, цей неприступний чоловік у проміжках між перемогою над монстрами відмінно проводить час в борделі. Найгарячіша сцена – секс між Йенніфер та Істреддом, які кохаються в присутності натовпу.

Нижче її губ

Оригінальна назва: Below Her Mouth

Жанр: драма, мелодрама, еротика

Країна: Канада

Рік: 2016

Тривалість: 92 хв

Режисер: Ейпріл Маллен

Акторський склад: Еріка Ліндер, Наталі Крілл, Себастіан Піжотт

Сюжет. Дві гарні жінки, одна з яких вважає себе гетеросексуалкою, раптово занурюється у бурхливий роман. Це еротика з сюжетом. Важко виокремити найгарячішу частину історії, тому що все кіно палає. Підготуйтеся до сцени з мастурбацією у ванній та орального сексу в різних комбінаціях.

Еліта

Оригінальна назва: Élite

Жанр: трилер-драма

Країна: Іспанія

Рік: 2018

Тривалість: 3 сезони, 24 серії по 51 хв

Режисер: Рамон Салазард

Акторський склад: Марія Педраса, Ітзан Еськамілья, Мігель Бернардо, Міна Ель-Хаммані, Мігель Ерран, Хайме Лоренте, Альваро Ріко, Арон Пайпер, Омар Аюсо, Естер Експозіто, Данна Паола, Хорхе Лопес, Клаудіа Салас, Джорджина Аморос, Лейті Сене, Серджо Момо

Сюжет. Головні персонажі одержимі лише кількома речами: вони обожнюють влаштовувати драму і займатися сексом. Багато, багато сексу, а ще закручений сюжет та вбивства. Особливо хороша сцена біля басейну за участю Поло, Кайетаной і Валеріо в третьому сезоні.

Всі радісні місця

Оригінальна назва: All the Bright Places

Жанр: підліткова романтична драма

Країна: США

Рік: 2020

Тривалість: 108 хв

Режисер: Бретт Хейлі

Акторський склад: Ель Фаннінг, Джастіс Сміт, Олександра Шипп, Келлі О'Хара, Ламар Джонсон, Вірджинія Гарднер, Фелікс Маллард, Софія Хасмік, Кіган-Майкл Кі, Люк Вілсон

Сюжет. Це звичайний емоційний фільм про підлітків зі зворушливим сюжетом. Такий класичний романтичний фільм. Напруга між Вайолет і Фінчем зростає з кожною хвилиною, поки, зрештою, не виливається в дещо серйозніше.

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