Краще не злити: найбільш злопам'ятні знаки Зодіаку

Кожна людина має власні заборонені теми, які краще не підіймати, а також по-різному ставиться до образ і невдалих жартів. Але є ті, хто готові до кінця своїх днів тримати у голові список всіх, хто їм насолив. Астрологи назвали знаки Зодіаку, які дійсно злопам'ятні.

Скорпіон. Представники цього знаку Зодіаку не дарма займають першу позначку у рейтингу злопам'ятних, адже вони не просто тримають у голові всі образи, а й продумують спосіб помститись. Такі люди не можуть з легкістю пробачати, тому їм легше тримати цей вантаж негативу на собі.

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Телець. Навіть такі доброзичливі люди насправді не прощаються зі старими образами та мають чудову пам'ять. Хоч вони й не планують повернути все зло сторицею, але досі можуть прокручувати деталі неприємних ситуацій. До того ж, заслужити їхнє прощення чи довіру не так легко.

Козероги. Ось хто замикає трійку найбільш злопам'ятних, адже представники цього знаку й справді не забудуть жодне лихе слівце чи дію у свій бік. Щоправда, тут все дуже вибірково, адже лише теми роботи чи особистих якостей здатні особливо боляче зачепити Козерогів. А от образи в інших сферах життя їх не надто хвилюють.

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