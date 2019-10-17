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Краще не ламати: ASUS ROG Phone 2 практично неможливо розібрати
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Нещодавно техноблогер Зак Нільсон перевірив ігровий смартфон ASUS ROG Phone 2 на міцність. Тепер він взявся за розбирання гаджета. Модель має незвичайний дизайн і безліч цікавих особливостей, так що з точки зору конструкції вона помітно відрізняється від інших смартфонів.
Розбирання ASUS ROG Phone 2 починається з нагрівання та зняття скляної кришки. На її внутрішній стороні міститься світлодіодне підсвічування. Важливо, що живиться воно через спеціальні конектори, а не кабелі, так що при ремонті нічого не пошкодиться. Праворуч від камери розташована перфорація, через яку повітря потрапляє до процесора і таким чином охолоджує його. Сам чипсет поміщений у невеликий "саркофаг" з міді, що покращує відведення тепла.
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Велику частину внутрішнього простору ROG Phone 2 займає акумулятор на 6000 мАг. Блогер зазначив, що батарея досить легко витягається, що є великим плюсом при ремонті. Під батареєю розташована величезна мідна випарна камера для додаткового охолодження пристрою. Вона приклеєна до дисплея, і дістатися до неї неможливо, не зламавши екран.
Блогер також виявив два вібромотори, рознесені по різних сторонах смартфона. Подібне рішення часто зустрічається в ігрових геймпадах. Крім того, у ROG Phone 2 використовуються стереодинаміки, при цьому нижній помітно більший за верхній.
На жаль, зібрати смартфон назад через усі пошкодження у Нільсона не вийшло.
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