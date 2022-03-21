Крах імперії: міжнародний нафтовий гігант зупиняє інвестиції в Росію

Міжнародна нафтосервісна група KCA Deutag оголосила про зупинення нових інвестицій у РФ. Компанія має в Росії два дочірні підприємства – у Тюмені та Южно-Сахалінську.

Про це повідомили на офіційному сайті групи.

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"Ми шоковані та засмучені погіршенням ситуації в Україні та приєднуємося до багатьох, щоб закликати всі сторони терміново працювати над мирним врегулюванням у регіоні... З самого початку війни KCA Deutag створила спеціальний комітет для активного спостереження за ситуацією та повного дотримання всіх застосовних санкцій. Група призупинила нові інвестиції в Росію й оцінює свої варіанти, пов'язані з російським бізнесом", – наведено в повідомленні слова CEO KCA Deutag Джозефа Елгурі.

Раніше про припинення інвестицій у РФ оголосила "велика четвірка" нафтосервісу: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes та Weatherford.

Міжнародний нафтовий гігант зупиняє інвестиції в Росію

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