Кожен день наближаємо перемогу: Женя Галич показав свої будні у ЗСУ

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич вступив до лав ЗСУ ще навесні і відтоді старається розповідати про свої будні та потреби української армії. Цього разу музикант підготував щемливий допис до 100 днів з початку повномасштабної війни.

38-річний рокер та лідер O.Torvald Женя Галич присвятив окремий допис у своєму профілі в інстаграмі 100 дню боротьби з російськими окупантами, які 24 лютого вдерлися в Україну. Хоч музикант і не одразу зумів приєднатись до ЗСУ, але зараз перебуває на захисті нашої країни, тож не надто часто публікує щось нове, але зберігає бойовий дух.

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Сьогодні 100 днів з початку повномасштабного вторгнення російсько-фашистських військ в Україну. Сто днів, які змінили кожного з нас. Сто днів горя, болю, розлуки родин, втрат…ненависті. Сто днів мужності, незламності, сили та вірності своїй країні та свому народу. Кожен день, кожен з вас робить щось для своєї країни, кожен день ми всі наближаємо перемогу. Все обов‘язково буде добре. Такий народ не перемогти! Воля або смерть! Слава Україні! – наголосив Галич.

Він також додав кілька кадрів у військовій формі зі своїх нових буднів.

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