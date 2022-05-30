КилимМен з KALUSH Orchestra продає побачення з собою: гроші підуть на ЗСУ

Надіємось, що вам не потрібно пояснювати, хто такий КилимМен. Він, як з'ясувалося, справжній краш. І тепер з'явилась можливість сходити з ним на побачення.

Купити побачення з КилимМеном, тобто Владом Курочкою, можна в рамках благодійного аукціону "Побачимось!". Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб отримати можливість провести час з танцюристом з KALUSH Orchestra.

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В описі до його лота йдеться про те, що він тріумфував в європейських чемпіонатах з брейкдансу. Ба більше, він брав участь у танцювальному шоу "Танцюють всі". У ньому Влад дійшов до суперфіналу та посів 2 місце.

Як поборотися за побачення з КилимМеном? Для цього потрібно взяти участь в аукціоні. Початкова ставка 300 гривень. А мінімальний крок, на який можна її підвищувати, – 100 гривень. На момент написання новини максимальна ставка сягала 7 тисяч гривень.

Сам аукціон відбувається у коментарях. На побачення з КилимМеном сходить той, чию ставку не змогли перебити до 5 червня 23:59. Сама зустріч відбудеться в онлайн-форматі.

Зауважимо, що отримані від аукціону кошти, спрямують на укомплектування 77-го батальйону сил ТрО ЗСУ. Вони зараз перебувають в одній із гарячих точок на Сході України.

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