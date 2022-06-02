"Чому я розлучився": Володимир Дантес потролив переможницю "Місис Крим 2022"

Популярний співак Володимир Дантес не втримався, щоб не висміяти переможницю конкурсу краси в тимчасово окупованому Криму. Колоритна руда дівчина вже встигла заполонити простори інтернету, адже далеко не всі оцінили її зовнішній вигляд.

33-річний український співак та шоумен Володимир Дантес активно відстоює українську позицію в соцмережах та займається волонтерством. Також музикант регулярно ділиться своїми думками у профілі в інстаграмі, де має понад 704 тисячі підписників. Стендапер не міг оминути увагою епічний конкурс "Королева краси Крим 2022", під час якого окупанти обрали Місис півострова.

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Ольга Валєєва з Полтави, яка встигла пожити в Санкт-Петербурзі і перебралась в анексований Крим, отримала цей креативний титул та дуже яскраву реакцію на свою перемогу. Здається, вимоги до конкурсанток були надто далекі від почуття прекрасного, яке притаманне українцям. Тому і Дантес у своїх історіях кумедно прокоментував таку "подію".

Ви не могли зрозуміти, чому я розлучився з жінкою. Відповідь проста. Я чекав королеву! Дозвольте представити "Королева краси – Крим весна 2022, – відзначив він, а також провів паралель з персонажами у відеоіграх.

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