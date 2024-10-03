Капелюхи українського дизайнера Ruslan Baginskiy виставили в Луврі

Капелюхи всесвітньовідомого українського бренду Ruslan Baginskiy виставили як музейні експонати у Луврі.

Про це дизайнер розповів на своїй сторінці у Instagram.

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На виставку Musée des arts Décoratif виставили три капелюхи з колекції Baker Boy Cap, Cowboy Hat і Faux-Fur. Далі їх перенесуть до національного архіву сучасної моди.

Тепер новий витвір української ручної роби став частиною світової історії. Бо культура має значення. Дякую, – йдеться у повідомленні Лувру.

До прикладу, кепки формату Baker Boy бренд випустив ще сім років тому.

Зважаючи на успіх, спогади, людей і незліченну кількість фотографій, я можу з упевненістю сказати, що це більше, ніж мить – це ціла епоха. Ласкаво просимо в еру Baker Boy, – сказав дизайнер.

Ruslan Baginskiy – український бренд головних уборів, який заснував дизайнер Руслан Багінський у 2010 році у Львові. Дизайнер став відомий завдяки своїм кашкетам. Його головні убори носили, зокрема, Бейонсе, а також моделі Белла Гадід, Кая Гербер, Розі Хантінгтон-Вайтлі й інші.

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