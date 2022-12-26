KOZAK SYSTEM випустили запальну пісню "Різдво і Маланка" – кліп

Гурт KOZAK SYSTEM презентував свіжу пісню "Різдво і Маланка" та потужний кліп на неї. Це варто побачити!

Популярний український гурт KOZAK SYSTEM випустив драйвовий святковий трек "Різдво і Маланка", який вже припав до душі слухачам. Режисеркою традиційно стала Вікторія Квітка, яка зняла свіжі 5 кліпів для команди, пише Радіо MAXIMUM.

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Гурт зіграв на контрастах, поєднавши запальний трек з особливим холодом зими під час війни. Цього року свята в Україні складно назвати такими ж яскравими, як до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Та в українців все ще є "тепло у серці та віра в найкраще та мирне майбутнє", яке впевнено веде нас до перемоги.

Ми з хлопцями усвідомлювали, що дуже хочеться створити красиву та надихаючу, позитивну пісню саме для цьогорічних свят. Для кожного українця такі свята, як Новий Рік, Різдво – частина буття. Так, сьогодні вони суттєво зіпсовані війною і будь-яка пісня, яка пишеться в цей період, не може не мати відгомінну війни. Саме тому у відеоряді ви бачите такі фарби, які відповідають нашому сьогоденню: України на генераторах. Уся країна сьогодні по суті – Великий Генератор, який генерує світло, добро та єдність до Перемоги. Цим відео ми хочемо подарувати всім українцям трішки тепла. Трішки позитиву. Трішки віри у те, що рано чи пізно ця темрява закінчиться. Рано чи пізно ця війна завершиться нашою Перемогою і після Перемоги такі свята, як Різдво і Маланка ми будемо святкувати вже в інших фарбах і з іншими емоціями, – наголошує Іван Леньо, фронтмен KOZAK SYSTEM.

До слова, KOZAK SYSTEM вже має трек "Маланка", який вийшов у світ ще у далекому 2003 році. Там вокальні партії виконувала маленька донька Леньо Меланія. І в новій пісні, робочою назвою якої була "Маланка 2", саме дочка фронтмена зіграла головну роль.



KOZAK SYSTEM – Різдво і Маланка, слухайте пісню та дивіться кліп онлайн:

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