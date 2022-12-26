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KOZAK SYSTEM випустили запальну пісню "Різдво і Маланка" – кліп

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Прем'єра пісні та кліпу KOZAK SYSTEM – Різдво і Маланка - фото 1
Прем'єра пісні та кліпу KOZAK SYSTEM – Різдво і Маланка

Гурт KOZAK SYSTEM презентував свіжу пісню "Різдво і Маланка" та потужний кліп на неї. Це варто побачити!

Популярний український гурт KOZAK SYSTEM випустив драйвовий святковий трек "Різдво і Маланка", який вже припав до душі слухачам. Режисеркою традиційно стала Вікторія Квітка, яка зняла свіжі 5 кліпів для команди, пише Радіо MAXIMUM.

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Гурт зіграв на контрастах, поєднавши запальний трек з особливим холодом зими під час війни. Цього року свята в Україні складно назвати такими ж яскравими, як до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Та в українців все ще є "тепло у серці та віра в найкраще та мирне майбутнє", яке впевнено веде нас до перемоги.

Ми з хлопцями усвідомлювали, що дуже хочеться створити красиву та надихаючу, позитивну пісню саме для цьогорічних свят. Для кожного українця такі свята, як Новий Рік, Різдво частина буття. Так, сьогодні вони суттєво зіпсовані війною і будь-яка пісня, яка пишеться в цей період, не може не мати відгомінну війни. Саме тому у відеоряді ви бачите такі фарби, які відповідають нашому сьогоденню: України на генераторах. Уся країна сьогодні по суті Великий Генератор, який генерує світло, добро та єдність до Перемоги. Цим відео ми хочемо подарувати всім українцям трішки тепла. Трішки позитиву. Трішки віри у те, що рано чи пізно ця темрява закінчиться. Рано чи пізно ця війна завершиться нашою Перемогою і після Перемоги такі свята, як Різдво і Маланка ми будемо святкувати вже в інших фарбах і з іншими емоціями, наголошує Іван Леньо, фронтмен KOZAK SYSTEM.

До слова, KOZAK SYSTEM вже має трек "Маланка", який вийшов у світ ще у далекому 2003 році. Там вокальні партії виконувала маленька донька Леньо Меланія. І в новій пісні, робочою назвою якої була "Маланка 2", саме дочка фронтмена зіграла головну роль.

KOZAK SYSTEM – Різдво і Маланка, слухайте пісню та дивіться кліп онлайн:

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