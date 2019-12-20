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KOZAK SYSTEM та Оксана Муха – Я відчуваю тебе: слухай нову емоційну пісню

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Прем'єра пісні KOZAK SYSTEM та Оксана Муха - Я відчуваю тебе - фото 1
Прем'єра пісні KOZAK SYSTEM та Оксана Муха - Я відчуваю тебе

Гурт KOZAK SYSTEM записав спільну пісню "Я відчуваю тебе" разом зі співачкою Оксаною Мухою, розчуливши фанатів. Слухайте ліричний трек онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Вже у лютому 2020 KOZAK SYSTEM презентує нову платівку "Закохані злодії", але вже зараз потішив єдиною дуетною піснею з чарівною Оксаною Мухою. Композиція "Я відчуваю тебе" вже лунала на сольному концерті у Львові в листопаді, де встигла підкорити серця слухачів.

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"Оксана – неймовірна співачка. З нею, як з професіоналом, і легко співати, і важко. Легко, бо вона тебе веде під час виконання, надихає і заряджає, а важко, тому що висока планка і велика відповідальність. Це не перший наш дует, і сподіваюсь не останній. А пісня "Я відчуваю тебе"– це саме та емоція, яку кожен з нас в житті відчував, тому впевнений, що всім сподобається", – ділиться лідер команди Іван Леньо. Оксана Муха також зізналась, що композиції є щирою і наче "написаною про неї".

Слухати онлайн пісню KOZAK SYSTEM та Оксана Муха Я відчуваю тебе:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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