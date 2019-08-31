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Котячий реслінг: епічне відео з пухнастиками підкорює мережі
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Користувачі не можуть втримати сміх від кумедного запису з кошенятами, які влаштували справжні бої без правил. Цей ролик точно підійме вам настрій!
У соцмережі Facebook у групі з кумедними дописами LADbible з'явилось веселе відео від американки Ешлі Ворд, яке стало справді вірусним. За кілька днів ролик з котиками зібрав понад 3,7 мільйона переглядів. А все тому, що на ньому кошенята граються на дитячому ринзі для реслінгу. Виглядає крутіше, аніж більшість боїв, які ви могли бачити. З цими улюбленцями краще не жартувати!
І ще: Собаки люблять дивитися телевізор: відеопідтвердження
Читайте також: Що трапиться, якщо залишити трьох собак без нагляду: епічне відео
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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