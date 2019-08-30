Собаки люблять дивитися телевізор: відеопідтвердження

У мережі часто з'являються відео, на яких видно, як собаки доволі емоційно дивляться телевізор. Але чи розуміють тварини, що відбувається на екрані? Дізнайтеся, що ваші улюбленці бачать в "ящику".

"Не варто думати, що вони бачать і розуміють те ж, що і ми, і тим більше, що відчувають ті ж емоції. У це приємно вірити, але докази, які є на цей момент, є несерйозними", – каже іспанський етолог Даніель Феррейра.

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Феррейра цитує дослідження 2016 року, в якому брали участь 320 собак різних порід: пуделі, такси та чихуахуа. Вчені спостерігали, як собаки реагують на телевізор: одні гавкають, інші скиглять, треті шукають когось за екраном, деякі взагалі байдужі до "ящика". Вихованці, які живуть разом, часто реагували по-різному.

Watch this dog react to the saddest ‘Lion King’ scene pic.twitter.com/9peOsPF1Jy — NowThis (@nowthisnews) February 25, 2019

Найактивнішими телеглядачами виявилися пуделі: 52% дивилися телевізор – проти 11% такс.

Звичку сидіти перед екраном перейняли 60% собак, навчених для допомоги хворим людям, і тільки 20% тварин, які не пройшли дресирування. Спільний перегляд телепередач і фільмів вказував на емоційний зв'язок між господарем і вихованцем.

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