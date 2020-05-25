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Кототерапія: це фото з домашнім улюбленцем покращує настрій
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Тварини не дарма займають топи інтернету, адже домашні улюбленці часто підкорюють серця своїм чарівним виглядом і змушують ламати мізки через дивну поведінку. Цього разу ловіть фото з котом, яке підійме вам настрій.
На платформі Reddit користувач з ніком Pinaple69 поділився кумедним колажем фото з котом, яке стрімко набрало популярності. Всього за кілька годин допис зібрав понад 26 тисяч переглядів та понад сотню коментарів.
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"Я сказав другові, що у мене був поганий день, тож він надіслав мені це. Сподіваюсь, це зробить ваш день також кращим", – відзначив автор. І справді, на колажі можна побачити кота, який вмощується на лежаку у вигляді тюленя. Така кототерапія точно змусить усміхнутись:
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