Котлети з сосисок? Так! Ідеальний рецепт

Котлети з сосисок – це дуже смачно! Хрустка скоринка і ніжний розплавлений сир. Обов'язково спробуйте.

Такі котлети смачні і в гарячому, і в холодному вигляді.

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Продукти:

Сосиски 200 г

Сир твердий 200 г

Борошно 4 ст.л.

Сметана 2 ст.л.

Яйце 1 шт.

Для панірування:

Борошно

Яйце

Сухарі панірувальні

Приготування котлет з сосисок:

Порізати сосиски. Натерти сир. Додати сметану, борошно і яйце. Перемішати. Сформувати котлетки. Обваляти в борошні, в яйці, потім в панірувальних сухарях. Смажити на повільному (можна середньому) вогні до золотистої скоринки.

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