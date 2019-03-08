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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Котлети з сосисок? Так! Ідеальний рецепт

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Приготування котлет з сосисок - фото 1
Приготування котлет з сосисок / YouTube

Котлети з сосисок – це дуже смачно! Хрустка скоринка і ніжний розплавлений сир. Обов'язково спробуйте.

Такі котлети смачні і в гарячому, і в холодному вигляді.

І ще: Піца на готовій основі: простіше і смачніше не буває

Продукти:

  • Сосиски 200 г
  • Сир твердий 200 г
  • Борошно 4 ст.л.
  • Сметана 2 ст.л.
  • Яйце 1 шт.

Для панірування:

  • Борошно
  • Яйце
  • Сухарі панірувальні

Приготування котлет з сосисок:

  1. Порізати сосиски. Натерти сир. Додати сметану, борошно і яйце. Перемішати.
  2. Сформувати котлетки. Обваляти в борошні, в яйці, потім в панірувальних сухарях.
  3. Смажити на повільному (можна середньому) вогні до золотистої скоринки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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