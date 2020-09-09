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Коти, які засуджують свого господаря, розсмішили мережу (відео)

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Коти, які осудливо дивляться - фото 1
Коти, які осудливо дивляться

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже їхній вигляд та поведінка можуть змусити сміятись всього за мить. А в випадку з цими котами – відчути сором.

На платформі Reddit користувач з ніком Squeakies поділився епічним фото зі своєї кухні, яке опинилось у топах. За короткий час фото зібрало понад 20 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що на кухонних шафах можна розгледіти не лише посуд, а й підступні котячі мордочки.

"Вони знайшли ідеальну позицію, щоб "засуджувати вас здалека", – відзначив автор, і з ним важко не погодитись. Звісно ж, виникає питання, як взагалі пухнастики вилізли туди, але ж усі знають, що для котів не існує законів фізики. А тим часом коментатори жартують, що в автора вдома завелись снайпери і вони вже готують підступний план атаки.

They've found the perfect 'judge you from afar' position. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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