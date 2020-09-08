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Хлопець зняв зустріч зі своїм собакою після розлуки: епічне відео
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Хлопець майже пів року не бачив свого собаку, тож вирішив зафіксувати момент зустрічі на камеру. Але такого повороту подій ніхто не очікував.
Тіктокер Вінсент Досталер поділився з шанувальниками емоційним відео зустрічі зі своїм улюбленим собакою Осло. 5 місяців хлопець провів далеко від батьківського дому і через роботу не міг приїхати. І ось настала мить, коли повинно було відбутись це возз'єднання вірних друзів.
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Під сумну музику можна побачити, як пес стрімко біжить через поле до свого господаря. Але, якщо ви сподіваєтесь на хорошу кінцівку, то змушені вас засмутити. Такого повороту не очікував ніхто, але власники собак добре розуміють Вінсента. Зате ролик зібрав понад 8 мільйонів переглядів за два дні!
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