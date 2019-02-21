Коти, які сплять у дивних місцях: епічні фото

Коти - доволі дивні істоти, які водночас викликають захват і нерозуміння у господарів. А ці пухнастики ще й з легкістю обирають найбільш незручні місця для сну. Хто сказав, що тільки люди втомлюються?

Поки люди потребують особливих чи ідеальних умов для якісного та нормального сну, то котам взагалі байдуже на стереотип, що спати можна тільки у ліжку. До того ж, жарт про те, що коти - це рідина, інколи змушує не сміятись, а дивуватись гнучкості цих тваринок. У мережі поділилась найдивнішими місцями, у яких заснули пухнастики, і ці знімки змусять вас усміхнутись.

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