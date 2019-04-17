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Гаррі Поттер, Володар персня і Сяйво: монтажер з США поміщає свою кішку в популярні фільми

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Кішка OwlKitty стала зіркою - фото 1
Кішка OwlKitty стала зіркою / youtube

В Instagram і на YouTube набрали популярність акаунти чорної кішки OwlKitty. Їхні творці викладають ролики, де домашній улюбленець замінює головних героїв голлівудських фільмів.

OwlKitty – це псевдонім дворічної кішки Ліззі, яка живе в Портленді (штат Орегон). Акаунт домашньої тварини ведуть її власники – аніматор і монтажер Тібо Шарропін, а також письменниця і редактор Олівія Бун.

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Шарропін професійно займається монтажем і ретушшю в Photoshop, а у вільний час поміщає Ліззі на головні ролі в голлівудських фільмах. Творець акаунта знімає ролики за допомогою хромакея і монтує їх, вставляючи кішку у популярні кінострічки, серіали і відеоігри – "50 відтінків сірого", "Друзі", "Титанік", "Піратів Карибського моря" і "Red Dead Redemption 2".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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