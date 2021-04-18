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Кіт отримав власну кімнату, яка здивувала мережу (фото)
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Коти постійно стають зірками інтернету, але цього разу увагу мережі привернуло "помешкання" пухнастика. Тепер люди заздрять улюбленцю ще більше!
Життя котів часто здається ідеальним, адже домашнім улюбленцям достатньо встигнути за день поспати, погратись та поїсти, щоб почуватись добре. А власники цієї тваринки ще й вирішили, що їхній кіт достатньо дорослий, щоб отримати свою кімнату, передає Upworthy. Тож тепер у мережі не можуть втриматись від ще більших заздрощів.
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Користувач Твіттера з ніком CinnamonBear9 поділився на своєму акаунті фото окремої кімнати для кота. Якщо це вас не вражає, то наявність телевізора, крихітного ліжка та іграшок точно здивує. До слова, техніка цілком працює.
"На цих вихідних ми закінчили облаштовувати кімнату для нашого кота. Він приходить сюди поспати та подивитись за пташками на Youtube", – відзначив автор.
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