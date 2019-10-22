Коли Хелловін 2019 в Україні: дата, якого числа відзначати свято

Яскраве і водночас контроверсійне свято Хелловін (Halloween) прийшло в Україну зі Штатів та одразу знайшло своїх прихильників та противників. Однак, щороку ми відзначаємо Хеловін, тож дізнайтеся, коли буде це свято в 2019!

Хелловін – це видозмінене свято древніх кельтів під назвою Самайн, у яке було прийнято вшановувати предків. За легендами, у цей день на землю поверталися душі померлих, а разом з ними – різна нечисть, тож маскування було спробою обдурити злих духів.

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Звичайно, історія цього торжества і його традиції дещо нам чужі, але оригінальні костюми, декорування будинків та веселощі вписалися і в українську культуру. Тож якщо ви підтримуєте яскраве святкування Хелловіна – дізнайтеся, якого числа він буде в 2019!

Дата, коли Хелловін 2019 в Україні

Дата Хелловіна щороку незмінна: його святкують у ніч з 31 жовтня (четвер) на 1 листопада (п'ятниця). Таке число обрали невипадково. Річ у тому, що кельти ділили рік на дві рівні половини: перший період тривав з травня по жовтень, і його вважали добрим і світлим, а от період з листопада по квітень був холодним – і, відповідно, часом зла і темряви.

Ніч із 31 жовтня на 1 листопада була межею між цими двома відрізками року. До речі, ніч з 30 квітня на 1 травня, звана в народі Вальпургієвою, – це дзеркальне відображення Самайна, коли добро і світло нібито повертаються на землю. За уявленнями кельтів, саме на Хелловін між нашим світом і світом духів відчиняються невидимі двері, через які покійні родичі можуть навідати своїх нащадків.

Ось якого числа буде Хеловін 2018

Уже на початку 20 століття Хелловін втратив своє містичне і моторошне значення, ставши веселим і радісним. Для нас це відносно нове і не зовсім звичне свято, але в різних містах України проходять тематичні вечірки, маскаради та інші яскраві дійства.

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