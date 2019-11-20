Костюми і атрибутику з серіалу Друзів виставлять на аукціон

Серіал Друзі цьогоріч відсвяткував вже 25 років з моменту виходу, тому до такої події творці вирішили потішити шанувальників. Незабаром на аукціоні виставлять кумедні костюми та круту атрибутику.

Warner Bros. Television спільно з Prop Store планують виставити на аукціон речі зі зйомок культового серіалу "Друзі". Це вперше шанувальники зможуть відхопити для себе частинку з улюбленого шоу.

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А всі гроші підуть на хорошу справу, а саме для кризового центру The Trevor Project із запобігання самогубств серед ЛГБТ-молоді.

Торти стартують 3 грудня і триватимуть до 17 грудня, тож фанати мають шанс придбати костюми броненосця Росса, Супермена-Джої, уніформу Рейчел, а також знаменитий диван з кафе Central Perk і кілька копій дверної рами з квартири Моніки. І ще багато чого цікавого!

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