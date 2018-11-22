Костюм на голе тіло: Ніколь Кідман прикрасила відомий журнал

Популярна акторка Ніколь Кідман стала зіркою нового номера видання Variety.

51-річна австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман не збирається здавати своїх позицій, тому не лише часто з'являється на світських заходах та на екрані, а й веде профіль в соцмережі Instagram.Там за розкішною білявкою стежать понад 2,2 млн підписників. Нещодавно красуня знову прикрасила обкладинку популярного журналу, цього разу Variety.

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Ніколь у строгих костюмах, під деякими з яких не було білизни, викликала справжній захват у фанатах. Здається, у Моніки Беллуччі з'явилась світловолоса конкурентка.

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