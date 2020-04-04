Костянтин Стогній звернувся до всіх українців

Відомий український ведучий "Надзвичайних новин" на телеканалі ICTV Костянтин Стогній закликав українців залишатися вдома.

Також ведучий закликав не займати чужі місця в лікарнях, яких і так бракує людям, що інфікувалися коронавірусом.

І ще: Залишайся вдома: відео з сексуальною Емілі Ратажковскі розбурхало мережу

Про таке він заявив на своїй сторінці в Instagram. "Цей світ постійно кидав мені виклики і я їх з готовністю приймав. Ось і в березні я мав бути в Південній Америці. Але нова епідемія внесла корективи. Я залишився вдома. Залишився на прохання моїх друзів-медиків. Лікарів, з гучними світовими іменами і їх колегами, які ще заявлять про себе!"

"Не треба плутати мужність і героїзм з дурістю. Кілька тижнів терпіння – це не та ціна, за яку можна виторгувати життя і здоров'я. Не можна займати чуже місце в лікарні. Залиште шанс вижити тим, у кого немає іншого виходу", – написав він.

Читайте також: Вперше українку оштрафували за порушення умов самоізоляції