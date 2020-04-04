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Костянтин Стогній звернувся до всіх українців

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Стогній - фото 1
Стогній / instagram

Відомий український ведучий "Надзвичайних новин" на телеканалі ICTV Костянтин Стогній закликав українців залишатися вдома.

Також ведучий закликав не займати чужі місця в лікарнях, яких і так бракує людям, що інфікувалися коронавірусом.

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Про таке він заявив на своїй сторінці в Instagram. "Цей світ постійно кидав мені виклики і я їх з готовністю приймав. Ось і в березні я мав бути в Південній Америці. Але нова епідемія внесла корективи. Я залишився вдома. Залишився на прохання моїх друзів-медиків. Лікарів, з гучними світовими іменами і їх колегами, які ще заявлять про себе!"

"Не треба плутати мужність і героїзм з дурістю. Кілька тижнів терпінняце не та ціна, за яку можна виторгувати життя і здоров'я. Не можна займати чуже місце в лікарні. Залиште шанс вижити тим, у кого немає іншого виходу", – написав він.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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