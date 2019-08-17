Космос поряд: вражаючі фото нічного неба з Землі

Наша планета вночі відкриває зовсім інші пейзажі, дозволяючи насолодитись красою зірок. Тому філіппінський фотограф намагається передати всю ефектність нічного неба через свої знімки. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Лео Респландор (Leo Resplandor) – талановитий фотограф з Філіппін, який зараз мешкає та працює у Сан-Франциско в Каліфорнії. Хлопець майже весь свій вільний час приділяє астрозйомці, показуючи звичайні пейзажі з іншого ракурсу вночі. А за творчістю Лео стежать понад 12 тисяч осіб в соцмережі Instagram, адже він активно ділиться своїми роботами. Це справді варто побачити:

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Джерело фото: instagram.com/infamousdjrebel/

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