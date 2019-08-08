Космічно дорогі картини, які залишають багато запитань

Далеко не всі оцінять ці твори мистецтва. А деякі з них коштують нечувані гроші!

Казимир Малевич говорив, що Чорний квадрат він написав, будучи під впливом космічної свідомості...

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Ми не знаємо, під впливом чого були автори цих картин і вже точно, що змушувало покупців викладати за них такі гроші.

Варто відзначити, що список найдорожчих картин світу не містить популярних полотен, які виставлені у відомих музеях. Тут тільки творчість, продана на художніх аукціонах і приватно. Тому в рейтингу не зустріти жодної картини Леонардо да Вінчі та анших видатних митців.

Просторова концепція. Очікування, 1,5 млн доларів

Герхард Ріхтер. Криваво-червоне дзеркало, 1,1 млн доларів

Ельсуорт Келлі. Зелене біле, 1,6 млн доларів

Блінкі Палермо. Без назви, 1,7 млн ​​доларів

Ельсуорт Келлі. Ковбой, 1,7 млн ​​доларів

Жоан Міро. Собака, 2,2 млн доларів

Барнетт Ньюман. Білий вогонь I, 3,8 млн доларів

Крістофер Вул. Синій дурень, 5 млн доларів

Марк Ротко. Без назви, 28 млн доларів

Барнетт Ньюман. Світло Анни, 105,7 млн доларів

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