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Космічний корабель SpaceX Crew Dragon успішно пристикувався до МКС: відео

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Crew Dragon пристикувався до МКС - фото 1
Crew Dragon пристикувався до МКС / SpaceX

Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС і доставив на станцію чотирьох астронавтів NASA і JAXA, які проведуть там наступні пів року.

Приблизно через 28 годин після запуску ракети Falcon 9 з чотирма людьми на борту з Землі капсула Crew Dragon успішно пристикувалася до МКС в автоматичному режимі.

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Нова місія Crew-1 стала першим регулярним польотом астронавтів NASA і японського агентства JAXA з МКС на космічному кораблі SpaceX.

Після стикування члени нового екіпажу Crew Dragon повинні провести ще близько години всередині капсули для перевірки витоків повітря і вирівнювання тиску зі станцією. Нова команда Crew-1 повинна буде повернутися на Землю навесні у 2021 році, – безпосередньо перед тим, як на МКС прибуде наступний екіпаж Crew Dragon – Crew-2. Всього у рамках програми NASA Commercial Crew американці планують запустити сім місій Crew Dragon до МКС.

"Вітаємо SpaceX і NASA. Це нова ера операційних польотів на Міжнародну космічну станцію з узбережжя Флориди. Всі за одного і Crew-1 за всіх", – заявив японський астронавт Соїті Ногуті.

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Джерело: theverge
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