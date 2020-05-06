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Космічні війська: тизер нового серіалу від Netflix

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Тизер серіалу Космічні війська - фото 1
Тизер серіалу Космічні війська

У мережі з'явився офіційний тизер до комедійного серіалу Космічні війська (Space Force) зі Стівом Кареллом в головній ролі. Новинка від Netflix вже зовсім скоро вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів фентезі промо до свого нового проєкту Космічні війська (Space Force), дата виходу якого запланована вже на 29 травня.

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Сюжет розповідає про те, як світові держави вирішують, що пора створювати вид військ, а саме космічні. Тож найкращі науковці, військові та астронавті США беруться за цю місію. Займається космічною операцією генерал Марк Нейрд разом з ученим Адріаном Меллорі, піарником Тоні Скарапідуччі, а також спостерігачем від РФ Юрієм "Боббі" Телатовичем. Відзначимо, що над серіалом попрацювали творці "Офісу", що гарантує хороші відгуки.

У головних ролях: Джон Малкович, Стів Карелл, Бен Шварц, Тоуні Ньюсом, Діана Сільверс

Космічні війська, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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