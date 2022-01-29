Космічні сили: дивіться трейлер другого сезону серіалу зі Стівом Кареллом

Netflix показав трейлер другого сезону серіалу Космічні сили. Ролик опубліковано на YouTube-каналі стрімінгового сервісу.

Наприкінці першого сезону протагоніст постав перед військовим трибуналом за порушення наказів. У нових епізодах команді героя належить довести свою цінність новій адміністрації, вирішуючи проблеми всередині колективу.

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"Навіть гравітація не може їх утримати. Космічні сили повертаються", – йдеться в описі відео.

Нагадаємо, серіал Космічні сили вийшов у травні 2020 року. Він розповідає історію про американського генерала Марка Нейрда, який мріє очолити ВПС. Натомість його призначають командиром Космічних сил, нового військового підрозділу армії США, створеного з ініціативи Дональда Трампа.

Вихід другого сезону Space Force очікується 18 лютого на сервісі Netflix.

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