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Космічне вино з МКС виставили на аукціон: фото
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Аукціонний будинок Christie's виставив на продаж вино, яке понад рік було на Міжнародній космічній станції (МКС).
Вартість однієї з 12 пляшок французького вина Pétrus з винограду мерло урожаю 2000 року оцінюють у $ 1 млн. Про це пише bbc.
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Вторговані з продажу гроші підуть на фінансування майбутніх космічних місій. Вино було відправлено на МКС для експерименту, метою якого було довести, що в космосі час тече швидше, ніж на Землі. Пляшки були в космосі з листопада 2019 року по січень 2021 року протягом 440 днів.
Група дегустаторів з інституту вина університету Бордо порівняла "космічне" вино з аналогом, що залишилося на Землі. На думку фахівців, напій, що побував в космосі, відрізнявся від "земного" і постарів приблизно на три роки.
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