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Новий рік 2019 Різдво

Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт

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Космічна ялинка - фото 1
Космічна ялинка

Користувачі не можуть відвести погляд від справді унікальної космічної ялинки. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком throttlehouseTH поділився фото своєї ялинки, яку доволі оригінально прикрасив. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 34 тис. переглядів та понад 300 коментарів.

І ще: Найоригінальніші новорічні ялинки показали на фото

"Я думав, що різдвяна ялинка з космічною тематикою буде справді крутою, але не міг знайти матеріали. Моя дружина допомогла мені зібрати все разом. Вийшло дуже красиво. Щасливих свят!", – відзначив автор, зібравши чимало компліментів від коментаторів. А як виглядає ваша ялинка? Діліться фото у коментарях.

I thought a Space themed Christmas tree would be really cool but I couldn’t find the materials. My wife came through and put one together. Turned out pretty awesome. Happy holidays! from r/space

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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