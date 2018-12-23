Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт

Користувачі не можуть відвести погляд від справді унікальної космічної ялинки. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком throttlehouseTH поділився фото своєї ялинки, яку доволі оригінально прикрасив. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 34 тис. переглядів та понад 300 коментарів.

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"Я думав, що різдвяна ялинка з космічною тематикою буде справді крутою, але не міг знайти матеріали. Моя дружина допомогла мені зібрати все разом. Вийшло дуже красиво. Щасливих свят!", – відзначив автор, зібравши чимало компліментів від коментаторів. А як виглядає ваша ялинка? Діліться фото у коментарях.

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