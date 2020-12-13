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Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем

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Провальний макіяж - фото 1
Провальний макіяж

Косметика створена для того, щоб підкреслювати вроду людей, а також перетворювати макіяж у мистецтво. Але інколи така творчість дає не найприємніший результат.

На платформі Reddit є окремий розділ, присвячений візажистам, які мають власне бачення жіночої краси. І саме тут діляться епічними фото дівчат, яких вирішили зробити менш привабливими завдяки косметиці. Якщо для когось тонна тонального крему та яскравих тіней на всьому обличчі і є нормою, то користувачі не надто погоджуються з таким трендом. Готові побачити найдивніші макіяжі?

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Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438894

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438895

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438896

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438897

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438898

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438899

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438900

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438901

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438902

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438903

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438904

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438905

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438906

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438907

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438908

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438909

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438910

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438911

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438912

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438913

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438914

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438915

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438916

Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем - фото 438917

Джерело фото: reddit.com/r/BadMUAs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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