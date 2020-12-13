Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем

Косметика створена для того, щоб підкреслювати вроду людей, а також перетворювати макіяж у мистецтво. Але інколи така творчість дає не найприємніший результат.

На платформі Reddit є окремий розділ, присвячений візажистам, які мають власне бачення жіночої краси. І саме тут діляться епічними фото дівчат, яких вирішили зробити менш привабливими завдяки косметиці. Якщо для когось тонна тонального крему та яскравих тіней на всьому обличчі і є нормою, то користувачі не надто погоджуються з таким трендом. Готові побачити найдивніші макіяжі?

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Джерело фото: reddit.com/r/BadMUAs

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