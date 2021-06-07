Кортні Кокс, Ед Ширан й Елтон Джон виконали пісню, яку Фібі назвала найромантичнішою

Кортні Кокс опублікувала в інстаграмі нове відео. На ньому вона разом з Едом Шираном й Елтоном Джоном співають для Лізи Кудроу.

Кумедний ролик за менш як добу переглянули понад 4,5 мільйона разів. Гайда слухати пісню разом з нами!

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"Один з найбільших моментів у моєму житті. Це для тебе, Ліза Кудроу", – пише Кокс.

Артисти виконали композицію Елтона Джона Tiny Dancer ("Крихітний танцюрист"), яку героїня Кудроу називала у серіалі "ДЗУРІ" найромантичнішого піснею. Ось тільки Фібі вважала, що у пісні йдеться про Тоні Данса, американського актора та боксера. Кокс, Ширан і Джон вирішили підіграти Кудроу і змінили текст, проспівавши це ім'я замість Tiny Dancer.

Ліза Кудроу записала відеовідповідь, в якій "включила" Фібі та показала, як правильно потрібно було проспівати рядок про Тоні Данса. Проте актриса залишилася задоволена роликом, який їй присвятили, а також висловила захоплення оригінальною піснею Елтона Джона.

На все це відреагував і сам Тоні Данса. "Ви зробили мій день! Для мене це велика честь!", – пише він у своєму інстаграмі.

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