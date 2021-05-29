ДРУЗІ: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ: Кортні Кокс розплакалася над сценою першого поцілунку Росса і Рейчел

Акторський склад ситкому Друзі віддався ностальгії перед виходом спецвипуску за участю головних героїв шоу на HBO Max. Дивіться зворушливе відео!

В ефірі передачі Доброго ранку, Америка Дженніфер Еністон і Кортні Кокс розповіли, що переглянули найяскравіші епізоди серіалу перед прем'єрою продовження їх історії.

Це цікаво: У Китаї через цензуру зі спецвипуску "Друзів" вирізали кілька сцени з зірками й не лише

Еністон зізналася, що Кортні просто ридала над сценою першого поцілунку Росса і Рейчел. Та не стала відпиратися і назвала цей момент одним з ключових в серіалі.

Давайте разом пригадаємо цей момент:

Культова шістка акторів з'явилася у спеціальній серії проекту. Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер за зйомки в невеликому уривку серіалу отримали по 2,5 мільйона доларів. Але, за їх зізнанням, возз'єднання на знімальному майданчику важливіше за будь-які гроші світу.

І ще: Понад 100 хвилин ностальгії: головні зворушливі моменти зі спецвипуску ДРУЗІ: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ